Болельщиков «Северстали» не пустили на арену на седьмой матч серии с «Динамо» в рабочих касках

Болельщиков «Северстали» заставили снять рабочие каски на входе на московскую арену перед седьмым матчем серии с «Динамо».

«Каска работника ПАО «Северсталь» является одним из символов череповецкого хоккейного клуба. Этот аксессуар наши хоккеисты также используют в победной раздевалке. Каски болельщиков объехали практически все города, в которых представлены клубы КХЛ, и мы первый раз сталкиваемся с такой ситуацией.

В итоге болеем без касок. Мы считаем данную ситуацию неприемлемой. На домашних матчах ХК «Северсталь» к болельщикам команд — гостей мы относимся с уважением», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.