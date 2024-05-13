«Амур» подписал однолетний контракт с нападающим Броссо

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«Амур» подписал контракт с нападающим Девином Броссо, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на один год.

В прошлом сезоне форвард провел 67 матчей за «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (23+12) очков.