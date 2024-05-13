Никитин заявил, что он не смог сохранить «Локомотив» в тонусе за 10 дней паузы

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, какие ошибки допустила команда перед финальной серией Кубка Гагарина с «Металлургом».

Он отметил важность тщательного анализа, чтобы понимать, за счет чего ты выигрываешь и проигрываешь.

«Сейчас ты смотришь на эти вещи, когда уже знаешь результат, поэтому отталкиваешься от того, что ты уже осознаешь, как все закончилось. Все это не так просто. Есть то, что не получилось. Понимаю, что я не смог сохранить команду в тонусе за эти десять дней паузы», — цитирует Никитина «Чемпионат».

Он также отметил, что команда перед финальной стадией находилась не в лучшем эмоциональном и мотивационном состоянии.

«Здесь я не справился, меня это больше всего раздражает», — добавил тренер.

«Локомотив» Никитина впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина. «Металлург» завоевал третий в истории клуба Кубок Гагарина, выиграв в финальной серии плей-офф КХЛ — 4-0.