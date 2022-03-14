«Динамо» — «Северсталь»: составы команд на решающий матч серии

«Динамо» на своем льду примет «Северсталь» в седьмом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Петерссон и Педан возвращаются на лед. pic.twitter.com/ME8hFDcHQn — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 14, 2022

Череповчане лидировали 2-0 в серии благодаря двум победам в Москве, после чего бело-голубые выиграли три матча подряд, поведя 3-2 в серии.В шестом матче команда тренера Андрея Разина одержала победу (3:2) и сравняла счет в серии — 3-3.