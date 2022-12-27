Бирюков о победе над «Автомобилистом»: «Хорошо, что выстояли и довели дело до конца»
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2 ОТ).
— В принципе вся игра была довольно ровная, хорошая, присутствовал накал, — приводит слова Бирюкова официальный сайт клуба. — В конце мы не имели право так играть. Здорово, что выиграли и принесли болельщикам хорошие эмоции, тем более в такой день, много детей пришло.
— Насколько было непросто с таким соперником?
— Не зря они идут на первом месте в конференции. Они давно доказали, что являются хорошей командой. Со второго периода они добавили, играли более агрессивно. Хорошо, что выстояли и довели дело до конца.
— Насколько важно было победить в последнем домашнем матче года?
— Всегда важно выигрывать, тем более пришло много болельщиков и детей. В такой день для нас мы должны были выигрывать. Дети пришли на разминку, посмотрели, как мы разминаемся, поддержали нас. Мы и зрители получаем положительные эмоции.
«Салават Юлаев» занимает 5-е место в турнирной таблице Востока, имея в активе 54 очка. 28 декабря клуб из Уфы сыграет с «Трактором». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
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