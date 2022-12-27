Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 11.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— С Жамновым не планируют продлевать контракт в сборной;

— Билялетдинов может возглавить «Ак Барс»;

— последние трансферы КХЛ;

— голы Мичкова и Мирошниченко.