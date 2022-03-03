Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:54

Гатиятулин: «Непростой второй матч с «Нефтехимиком». Предполагали, что соперник будет готовиться»

Гатиятулин назвал непростым второй матч против «Нефтехимика»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Непростой матч. Предполагали, что соперник будет готовиться. Рады победе. Весь матч шла упорная борьба. Слова благодарности команде, самоотдача в каждом эпизоде и выполнение игрового задания — все это в целом принесло победу. Также наши болельщики нас поддерживают, за что им огромное спасибо.

Матчи на выезде? Здесь особо настраиваться не надо. Все понимают, что идет плей-офф. Важно восстановиться как можно быстрее. В тренерском штабе разберем игру, посмотрим, в чем нужно прибавить, и решим по составу", — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» ведет 2 — 0 в серии с «Нефтихимиком». В первом матче челябинский клуб выиграл со счетом 4:3.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/03/496775.html
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
С рождения в детдоме терпела травлю в школе и жила мечтой о Паралимпиаде: лучшую лыжницу России Екатерину Румянцеву отстранили от Игр в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Олег Леонтьев уверен, что дома «Нефтехимик» даст бой «Трактору»
Воробьев — об игре Кошечкина: «Он переболел на сборах в Минске. Ему надо было время, чтобы восстановиться»
Юрий Михайлис — о поражении от «Магнитки»: «Нас подвела дисциплина»
Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей
Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 3 марта: «Металлург» обыграл «Барыс», ЦСКА — «Локомотив»
Дубль Чибисова помог «Металлургу» победить «Барыс» и сравнять счет в серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воробьев — об игре Кошечкина: «Он переболел на сборах в Минске. Ему надо было время, чтобы восстановиться»

Олег Леонтьев уверен, что дома «Нефтехимик» даст бой «Трактору»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
1 - 1
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
3.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 2 : 1
3.03 17:00
Металлург – Барыс
 6 : 2
3.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости