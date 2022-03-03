Гатиятулин: «Непростой второй матч с «Нефтехимиком». Предполагали, что соперник будет готовиться»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Непростой матч. Предполагали, что соперник будет готовиться. Рады победе. Весь матч шла упорная борьба. Слова благодарности команде, самоотдача в каждом эпизоде и выполнение игрового задания — все это в целом принесло победу. Также наши болельщики нас поддерживают, за что им огромное спасибо.

Матчи на выезде? Здесь особо настраиваться не надо. Все понимают, что идет плей-офф. Важно восстановиться как можно быстрее. В тренерском штабе разберем игру, посмотрим, в чем нужно прибавить, и решим по составу", — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» ведет 2 — 0 в серии с «Нефтихимиком». В первом матче челябинский клуб выиграл со счетом 4:3.