Воробьев — об игре Кошечкина: «Он переболел на сборах в Минске. Ему надо было время, чтобы восстановиться»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» (6:2) во втором матче плей-офф КХЛ.
— Хорошее боевое начало, — отметил Воробьев. — Много силовых приемов — то, что мы хотели видеть от ребят. Хорошо сработало большинство, Кошечкин выручил. Ребята заслужили хорошую победу.
— Почему решили оставить именно Линуса Виделля вне заявки?
— Первый фактор — выздоровление Филиппа Майе. Мы будем думать от игры к игре. Сегодня мы посчитали, что так будет лучше для команды. Сейчас не время думать о персоналиях.
— Расскажите про тренерский запрос на положение вне игры, после которого отменили шайбу «Барыса».
— Надо сказать спасибо ребятам сверху, Яше Палею. Они четко определили и передали нам, что можно его брать.
— Когда они давали подсказки, они были точно уверены в том, что гол отменят?
— Конечное решение все равно принимать мне. Они были уверены. Иногда они говорят: «Пятьдесят на пятьдесят». В зависимости от результата и времени на табло принимаю решение. Но здесь они были уверены.
— По сегодняшнему матчу можно сказать, что Василий Кошечкин полностью восстановился после травмы и готов на сто процентов?
— Сегодня Василий хорошо сыграл, что тут говорить. Он переболел в Минске, восстанавливался. Ему надо было время, чтобы восстановиться.
— Большинство сегодня заработало. В чем секрет?
— Мы начали и «пять на пять», и в большинстве больше закрывать вратаря и больше бросать. В этом секрет успеха.
Счет в серии — 1:1. Следующий матч пройдет 5 марта в Нур-Султане.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|3.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|2 : 1
|3.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|6 : 2
|3.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -