Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» (6:2) во втором матче плей-офф КХЛ.

— Хорошее боевое начало, — отметил Воробьев. — Много силовых приемов — то, что мы хотели видеть от ребят. Хорошо сработало большинство, Кошечкин выручил. Ребята заслужили хорошую победу.

— Почему решили оставить именно Линуса Виделля вне заявки?

— Первый фактор — выздоровление Филиппа Майе. Мы будем думать от игры к игре. Сегодня мы посчитали, что так будет лучше для команды. Сейчас не время думать о персоналиях.

— Расскажите про тренерский запрос на положение вне игры, после которого отменили шайбу «Барыса».

— Надо сказать спасибо ребятам сверху, Яше Палею. Они четко определили и передали нам, что можно его брать.

— Когда они давали подсказки, они были точно уверены в том, что гол отменят?

— Конечное решение все равно принимать мне. Они были уверены. Иногда они говорят: «Пятьдесят на пятьдесят». В зависимости от результата и времени на табло принимаю решение. Но здесь они были уверены.

— По сегодняшнему матчу можно сказать, что Василий Кошечкин полностью восстановился после травмы и готов на сто процентов?

— Сегодня Василий хорошо сыграл, что тут говорить. Он переболел в Минске, восстанавливался. Ему надо было время, чтобы восстановиться.

— Большинство сегодня заработало. В чем секрет?

— Мы начали и «пять на пять», и в большинстве больше закрывать вратаря и больше бросать. В этом секрет успеха.

Счет в серии — 1:1. Следующий матч пройдет 5 марта в Нур-Султане.