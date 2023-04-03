Агент Бабаев: «Мне больше нравится хоккей, который проходит в Казани, чем игра СКА — ЦСКА в Питере»
Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением первых двух матчах в рамках полуфинала Кубка Гагарина.
«Я вижу одну общую линию между этими двумя матчами в Казани и Питере — это то, что команды были не в тонусе и первые два периода больше собирались, искали игру. Эти матчи ни для Омска, ни для Питера не являются никакой проблемой. Посмотрите, в третьем периоде первые десять минут СКА переигрывал, потом опять чуть-чуть провалился, потому что, наверное, не хватило физики. ЦСКА, как и раньше, хорошо пользуется моментами, как всегда виден класс игроков. То, что касается игры Казани с Омском, мы увидели ту же самую игру от «Ак Барса», который следует своей тактике. Их задача одна — построить эшелонированную оборону и удержать атакующие действия омичей. Думаю, долго это не продлится, кажется, что «Авангард» в следующих играх прибавит и сломает эту оборону. Но хоккей мне больше нравится тот, который проходит в Казани. Думаю, он поинтереснее», — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.
В первом матче на «Востоке» «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ), а матч в другой полуфинальной серии с таким же счетом в овертайме выиграл ЦСКА, сыгравший со СКА.
4 апреля СКА проведет второй матч серии против ЦСКА, а «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» 5 апреля.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
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