Михайлов объяснил, почему СКА уступил ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года в составе СКА Александр Михайлов объяснил, чего не хватило петербуржцам в первом матче полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:3 ОТ).
«Надо свои моменты реализовывать, которые создаешь. И еще более ответственно подойти к игре в обороне. Вы же помните, что у ЦСКА было больше шансов в овертаймах, чем у СКА. В процессе игры защитники начали «подсаживаться» и стали допускать ошибки. Надо отнестись более строго к игре в обороне. И, конечно, петербуржцам не хватало первого паса. Защитники отбирают шайбу — нужен первый пас. Игроки СКА порой выбрасывали шайбу из зоны «парашютиком». Не зря ЦСКА больше владел шайбой. А кто шайбой владеет, тот владеет инициативой», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.
Вторая игра серии между армейскими клубами состоится 4 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
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