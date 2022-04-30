41-летний Попов признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Он не вышел на награждение

Нападающий ЦСКА Александр Попов был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона-2021/22.

Он стал автором победного гола в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1).

Всего в этом плей-офф 41-летний Попов провел 19 матчей и набрал 9 (5+4) очков.

Отметим, что 41-летний форвард не вышел на церемонию награждения. Он получил повреждение в матче.

Вместо него индивидуальный приз получил капитан ЦСКА Сергей Андронов.