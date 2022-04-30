Фетисов назвал героической победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина над «Металлургом» (4-3).

«Во-первых, я хотел бы поздравить Сергея Федорова с этим титулом, — сказал Фетисов «СЭ». — Он смог справиться с колоссальным давлением, которые было на него оказано по ходу регулярного сезона КХЛ. Он смог привить своим хоккеистам характер чемпионов. Все ребята поверили в тренера. Я не ожидал, что армейцы смогут вылезти со счета 1-3 в серии. Победу ЦСКА в этом финале Кубка Гагарина можно назвать героической! Доставать такие серии всегда очень тяжело. Такие победы говорят о характере команды».

ЦСКА во второй раз стал обладателем главного трофея КХЛ. В серии с «Магниткой» армейцы отыгрались с 1-3.