Проиграем Чехии — есть риск попасть на Канаду уже в четвертьфинале. Расклады для сборной России на ЮЧМ
После матчей Россия — Германия (6:1) и США — Чехия (2:1 Б) в группе В на ЮЧМ таблица выглядит так:
Россия — 6 очков (3 матча), США — 6 (3), Финляндия — 5 (2), Чехия — 4 (3), Германия — 0 (3).
Напомним, что в случае равенства очков выше команда, которая победила в личной встрече. Оставшиеся матчи в группе:
1 мая — Финляндия — Германия
2 мая — Россия — Чехия, США — Финляндия
Вариант, при котором финны потеряют очки против Германии, очень маловероятен, так что прибавим Суоми три очка и рассмотрим, какое место может занять сборная России в зависимости от результатов последнего игрового дня в группе.
Россия станет первой:
— если победит Чехию в основное время, а США выиграют у Финляндии в основное время.
Россия станет второй:
— при любых других раскладах в матче США — Финляндия в случае победы России в основное время;
— если победит Чехию в ОТ/по буллитам, а США не выиграют у Финляндии в основное время;
— если проиграет Чехии в ОТ/по буллитам, а США не выиграют у Финляндии.
Россия станет третьей:
— если победит Чехию в ОТ/по буллитам, а США выиграют у Финляндии в основное время;
— проиграет Чехии в ОТ/по буллитам, а США выиграют у Финляндии;
— проиграет Чехии в основное время, а США уступят в основное время Финляндии.
Россия станет четвертой, если:
— проиграет Чехии в основное время, а США наберут хотя бы очко в матче с Финляндией.
Какие соперники достанутся России в плей-офф? В группе А таблица выглядит так:
Канада — 6 (2), Швеция — 6 (3), Белоруссия — 6 (3), Швейцария — 3 (3), Латвия — 0 (3).
Оставшиеся матчи в группе:
1 мая — Швейцария — Канада
2 мая — Латвия — Швеция, Канада — Белоруссия
Предположим, что обойдется без сенсаций — и тогда в плей-офф выйдут Канада (1-е место), Швеция (2-е), Белоруссия (3-е), Швейцария (4-е).
У России есть шанс избежать встречи с Канадой до финала, но для этого надо не только побеждать Чехию, но и надеяться на успех американцев в матче с финнами. А вот в случае, если наши юниоры не наберут очков в последнем матче группы, есть риск встретиться с канадцами уже в четвертьфинале.
Не без удовольствия обновили расписание нашей сборной U18. Впереди — заключительная игра на групповом этапе #россиявмоемсердце pic.twitter.com/QC95d00mT7— Хоккей России (@russiahockey) April 29, 2021
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