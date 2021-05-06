Защитник юношеской сборной России Дуда поделился ожиданиями от финального матча с Канадой
22:23
Защитник ЦСКА и юношеской сборной России Артем Дуда рассказал об ожиданиях от финального матча против сборной Канады.
«Россия — Канада — классика на века. Лично я на протяжении всего турнира слежу за канадцами. Ожидаю от игры много опасных моментов, много борьбы. Считаю, что победит тот, кто будет доминировать во владении шайбой и игре в атаке», — цитирует Дуду официальный сайт армейцев.
Финальный матч состоится 7 мая. Начало — в 4.00 (мск).
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