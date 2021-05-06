Россия во второй раз сыграет с Канадой в финале ЮЧМ, первая игра завершилась поражением 0:8
21:56
Сборная России во второй раз в своей истории сыграет с командой Канады в финале юниорского чемпионата мира. Первая встреча этих команд в решающем матче турнира состоялась в 2008 году. Тогда канадцы победили со счетом 8:0.
Финальный матч юниорского чемпионата мира между сборными России и Канады состоится утром 7 мая. Начало в 04.00 по московскому времени.
Статистика всех встреч России против Канады на ЮЧМ здесь.
Читайте также
Капризов — страшный сон «Вегаса». Уложил на лед большого канадца, разбил ему нос, а потом выстрелил дублем
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю