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Россия — Канада: после второго периода канадцы ведут 4:2

05:36

Сборная России в финале юниорского чемпионата мира встречается с Канадой. После второго периода счет 4:2 в пользу канадцев.

В первом периоде у россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников, а у канадцев — Коннор Бедард и Шейн Райт.

Во втором периоде шайбы забросили Бреннан Отманн и Логан Станковен.

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