Сборная России в финале юниорского чемпионата мира встречается с Канадой. После второго периода счет 4:2 в пользу канадцев.

В первом периоде у россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников, а у канадцев — Коннор Бедард и Шейн Райт.

Во втором периоде шайбы забросили Бреннан Отманн и Логан Станковен.