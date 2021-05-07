Россия — Канада: после второго периода канадцы ведут 4:2
05:36
Сборная России в финале юниорского чемпионата мира встречается с Канадой. После второго периода счет 4:2 в пользу канадцев.
В первом периоде у россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников, а у канадцев — Коннор Бедард и Шейн Райт.
Во втором периоде шайбы забросили Бреннан Отманн и Логан Станковен.
Читайте также
Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю