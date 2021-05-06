Сборная России в результативном матче победила Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ

Сборная России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграла Финляндию со счетом 6:5.

В составе российской команды по дублю оформили Иван Мирошниченко и Никита Чибриков, еще по шайбе забросили Матвей Мичков и Даниил Лазутин.

В финале россияне встретятся с Канадой, которая обыграла Швецию со счетом 8:1.

Итоговой статистики в ваши ленты pic.twitter.com/cVNurSgDbF — Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021

Юниорский чемпионат мира

1/2 финала

Финляндия U18 — Россия U18 — 5:6 (2:2, 0:2, 3:2)

Голы: Лазутин (Чибриков, Новиков), 3:08 — 0:1. Салминен (бол., Койвунен, Туомаала), 4:04 — 1:1. Мичков (бол., Полтапов), 6:58 — 1:2. Миеттинен (Юусола, Матикка), 9:01 — 2:2. Чибриков (бол., Лазутин, Полтапов), 33:15 — 2:3. Чибриков (Бучельников), 37:20 — 2:4. Мирошниченко (бол., Новиков, Свечков), 43:43 — 2:5. Кемелль (бол., Хеймосалми, Ламберт), 46:14 — 3:5. Мирошниченко (Свечков), 50:46 — 3:6. Салминен (Вилен), 50:53 — 4:6. Кемелль (Хуухтанен, Хеймосалми), 57:08 — 5:6.

Нереализованный буллит: Пяйвяринта (Финляндия U18), 6:18 (Вратарь).

Вратари: Коскенвуо (55:56 — 57:08, 57:10) — С.В. Иванов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (7+5+12) — 38 (14+18+6).

Судьи: Рено, Хольм.

6 мая. Фриско. «Комерика-центр».