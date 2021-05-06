Сборная России в матче 1/2 финала юниорского чемпионата мира встречается с Финляндией. После второго периода счет в пользу российской команды — 4:2.

В первом периоде к россиян голами отметились Матвей Мичков и Даниил Лазутин, а у финнов — Самуэль Салминен и Вернер Миеттинен.

Во втором периоде шайбы забросили Дмитрий Кателевский и Никита Чибриков.