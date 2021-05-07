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Экс-игрок «Ванкувера» Буре отметил прогресс в развитии российского хоккея

13:23
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Бывший нападающий клуба НХЛ «Ванкувер» Павел Буре прокомментировал поражение юниорской сборной России в финальном матче чемпионата мира по хоккею от Канады (3:5).

«После распада Союза мы долгое время просто ждали, когда у нас появятся таланты мирового уровня, а сейчас мы не ждем, а занимаемся их развитием. У нас есть не только Мичков, но и большая группа очень сильных молодых игроков, которые по своему потенциалу могут стать мировыми звездами. Программа работает, мы сравнялись по уровню с ведущими мировыми сборными, но должны еще прибавить.

У нас есть все, чтобы в последующие годы доминировать в мире, главное — не прекращать работать. Это касается и нашей системы, тренеров, и, конечно, игроков», — цитирует Буре «Газета.ru».

7 мая сборная России потерпела поражение от канадцев в финальном матче юниорского ЧМ-2021 по хоккею. У россиян голами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/07/n_15949418.shtml

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США