Третьяк не считает серебро юниорского чемпионата мира плохим результатом для сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о результате юниорской сборной России на чемпионате мира.

«Не думаю, что серебряные медали — плохой результат, тем более играли две равные команды. Канадцы были немного свежее, у нас было меньше времени на отдых. Конечно, хотелось золота, но команда билась на протяжении всего турнира, показывала хороший хоккей. У нас прекрасное нападение, хотя защита немного слабее.

Приятно смотреть на нашу атаку: ребята и в обыгрыш идут, и на ворота. Мне очень понравилось, как они атакуют: идут не в углы, а в обыгрыш, в центр. Красиво играют, что-то новое придумывают. Обычно смотришь матчи КХЛ, где игроки уходят в те углы, куда пускают, нет остроты в атаке», — приводит слова Третьяка ТАСС.

7 мая сборная России по хоккею потерпела поражение от канадцев (3:5) в финальном матче юниорского ЧМ-2021. У россиян голами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.