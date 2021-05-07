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Третьяк не считает серебро юниорского чемпионата мира плохим результатом для сборной России

17:12
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о результате юниорской сборной России на чемпионате мира.

«Не думаю, что серебряные медали — плохой результат, тем более играли две равные команды. Канадцы были немного свежее, у нас было меньше времени на отдых. Конечно, хотелось золота, но команда билась на протяжении всего турнира, показывала хороший хоккей. У нас прекрасное нападение, хотя защита немного слабее.

Приятно смотреть на нашу атаку: ребята и в обыгрыш идут, и на ворота. Мне очень понравилось, как они атакуют: идут не в углы, а в обыгрыш, в центр. Красиво играют, что-то новое придумывают. Обычно смотришь матчи КХЛ, где игроки уходят в те углы, куда пускают, нет остроты в атаке», — приводит слова Третьяка ТАСС.

7 мая сборная России по хоккею потерпела поражение от канадцев (3:5) в финальном матче юниорского ЧМ-2021. У россиян голами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11323729

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США