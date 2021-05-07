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Буре прокомментировал поражение России от Канады в финале ЮЧМ

12:53
В финале ЮЧМ сборная России проиграла Канаде со счетом 3:5. Фото IIHF
В финале ЮЧМ сборная России проиграла Канаде со счетом 3:5. Фото IIHF
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Легенда российского хоккея Павел Буре прокомментировал итоги юниорского чемпионата мира по хоккею в США.

В финале сборная России проиграла Канаде со счетом 3:5.

По его мнению, в ближайшем будущем от этой команды мы вправе ждать более успешного результата.

«Конечно, поражение в финале — это всегда разочарование, — цитирует Буре «Газете.Ru». — Мы должны воспитывать психологию победителя, поэтом ставим себе только одну цель — золото. Тем не менее, результат на прошедшем ЮЧМ внушает оптимизм. Два раза подряд мы выходим в финал, хотя в какой-то момент (с 2011 по 2016 годы) мы вообще оставались без медалей на этом уровне. В этом году у нас было 6 человек 2004 года рождения, то есть на год младше основной группы. В том числе вратарь. Через год они станут сильнее».

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/07/n_15949424.shtml

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США