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Сегодня, 01:30

Россию на два года отстранили от Евротура. С кем теперь будем играть?

Сборная Швейцарии по хоккею заменит Россию на этапах Евротура в ближайшие два года
Отдел хоккея «СЭ»
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Хоккеисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Нас заменит Швейцария.

В конце совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Теперь — новые санкции: сборную России на два года отстранили от Евротура. Уже в мае на этапе в Стокгольме нашу сборную заменит Швейцария. Остальные участники — привычные: Чехия, Швеция и Финляндия.

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Паузы на Евротур использовались для просмотра хоккеистов и наигрывания связок на более важные турниры — Олимпиаду и чемпионат мира. Учитывая, что непонятно, когда Россия в ближайшее время на них будет играть, то и смысла в паузах нет. Многие и до отстранения сборной считали их бессмысленными: для чего они нужны, если в мае на ЧМ все равно приезжают игроки НХЛ?

При этом санкции беспрецедентные: у России пока не забрали чемпионат мира-2023, который должен состояться в Санкт-Петербурге, но на Евротуре нас забанили сразу на два года.

Информации о том, что может стать заменой Евротура для россиян, пока нет. Вероятно, соперником по каким-то контрольным матчам может стать сборная Белоруссии. Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк:

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— Интересы хоккейной России и хоккейной Белоруссии полностью совпадают. Нам надо играть, готовить хоккеистов в системе национальных сборных. Поэтому мы рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчей, которые могут быть организованы как в нашей стране, так и в Белоруссии. Естественно, что взаимодействие будет идти не только на уровне главных сборных, но и между молодежными, юниорскими командами. Обмен опытом и стремление к взаимной игровой практике — важные составляющие хоккейного процесса, работы по развитию нашего любимого вида спорта, которая продолжается в обеих странах.

— Всегда международные матчи приветствуются, почему нет, от этого хоккей выигрывает. Можно проверить молодых ребят, проверить национальную команду, где-то проверить тактические варианты. И для зрителей тоже здорово. Естественно, для хоккея это будет положительно, — считает советник главного тренера сборной России, вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

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Но если соперником сборной России сможет быть только Белоруссия, то еще больше встает вопрос о необходимости пауз в лиге. Еще один фактор, помимо возможных соперников, — число иностранцев в КХЛ. Отсутствие пауз будет очень логичным в том случае, если легионеров в лиге либо совсем не будет, либо будет очень мало. Несмотря на отъезд многих иностранцев во время плей-офф, большинство продолжают играть. Некоторые при этом рассматривают возможность продолжения карьеры в КХЛ: так, в «Нефтехимике» заявили, что чешские защитники Клок и Кнот готовы продолжить выступать за команду.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Евротур
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