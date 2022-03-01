Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

Нет никаких положительных моментов в том, что российский хоккей исключили из всех международных соревнований. Ни одной причины радоваться. Если кто-то находит в этой изоляции что-то положительное, то он просто-напросто дурак. Кому-то кажется, что отсутствие Евротура — подарок, но это неправда. Это соревнование никому не мешало, оно даже в чем-то было полезным. Кто же виноват, что в России неправильно пользовались возможностью сыграть на уровне сборных. Не надо было останавливать чемпионат, устраивать недельные паузы ради подготовки к соревнованию. Спасло бы простое решение лиги, что один хоккеист не может принять участие более чем в двух этапах Евротура, а из команды нельзя забирать больше двух человек. И тогда мы, как шведы или финны, пропускали бы через международные матчи по три десятка хоккеистов, а КХЛ вышло бы на уровень 70+ матчей в регулярном чемпионате. Не забывайте, что теперь-то все этапы Евротура, которые мешали нашему турниру, прошли, а по будущему сезону большие вопросы.

И совсем беда, что мы исключены из чемпионата мира, а также лишены права на проведение молодежного первенства. Не пустят нашу команду на ближайшие молодежные и юниорские чемпионаты мира. К сожалению, все это отбрасывает российский хоккей далеко назад. И для лиги (как бы она ни называлась в следующем сезоне) никакой пользы. Вряд ли к нам поедут нормальные легионеры, но ставка на своих тоже не даст эффекта. Мы все забываем, что спортсмены растут только в условиях жесткой конкуренции, выходя на один лед с лучшими. Что-то я не заметил прогресса у большинства хоккеистов ВХЛ, где нет иностранцев. Пока мы наказаны бессрочно, у России, например, не забрали взрослый чемпионат мира, запланированный на следующий год. Но изменится ли что-то в ближайшее время?

Плей-офф

В это тяжелое время стартует плей-офф в КХЛ. Во вторник должны состояться четыре матча, но «Спартак» уже во втором раунде. Ситуация в мире меняется столь стремительно, что если бы этот текст был написан днем в понедельник, то обязательно донес бы мысль о непредсказуемости результатов всех семи пар. Но теперь понятно, что исчезла интрига в противостоянии СКА и минского «Динамо». Легионеры белорусского клуба намерены покинуть его в самое ближайшее время. Их можно даже не ставить на игры в Санкт-Петербурге, головой они уже дома.

Но в остальных шести противостояниях ничего не понятно. И совсем не важно, какие места заняли команды по итогам регулярного чемпионата. Сезон остановили так давно, что уже никто про него не вспоминает. Это была новая предсезонка, с небольшим количеством матчей и отсутствием ключевых игроков в составе. Во вторник на лед выйдут «Металлург» и «Барыс», «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком», а в Москве начнется самое запутанное противостояние между ЦСКА и «Локомотивом». Конечно, каждый клуб будет бороться за кубок, но, честно говоря, сейчас бы им лучше сосредоточиться на том, чтобы подарить болельщикам праздник. Совершенно без разницы, кто выиграет Кубок Гагарина, вряд ли это действительно кого-то обрадует по-настоящему. Но клубы могу дать российским болельщикам хоть какую-то отдушину, возможность отвлечься от всего ада, что происходит вокруг. Надеюсь, что команды подарят радость, а не будут нервно откидываться, стоя в своей зоне.

НХЛ

Наши заокеанские коллеги стараются усидеть на двух стульях. Рано утром я включил приложение НХЛ, которое, кстати, оплатил, но оказалось, что Россия ночью попала в черный список, трансляции на нашу страну прекращены. При этом контракт с российской организацией, которая показывает матчи, исполняется. Понятно, что суммы разные, но все же. Кроме того, лига почему-то прекратила вести русскоязычные сети, но не отказалась от хоккеистов, выступающих в клубах. Сэкономили на малом, пожертвовав самой незащищенной частью (пострадали-то только журналисты и болельщики, которые любят хоккей). Но при этом не подвергнув опасности доходы своих клубов.

Ни в коем случае не призываю отказаться от наших игроков. Это глупо, нерационально, не имеет никакого смысла. Но если вы наказываете простых болельщиков, то почему не трогаете хоккеистов? Мы ведь за гражданство страдаем. Но, видимо, лиге нужно было как-то отметиться, они наказали невиновных, причем никто за жертв не вступится. Непонятно, что имеется в виду, когда говорят о приостановке любых контактов с Россией. Их и не было особо. В Москве не будет выставочных матчей, а в Омск на открытие стадиона (правда, пока непонятно, что будет с этим стадионом) не приедет «Вегас». Но, насколько я понимаю, мы как раз и сэкономим, сама НХЛ никаких финансовых затрат не имела. В целом НХЛ попыталась во время дождя обойти капли. Но пока до них не добралось просто знаменитое «общественное мнение». То, которое выгнало из НХЛ Вячеслава Войнова, Брендана Лайпсика и других. Посмотрим, как они будут сопротивляться ему, когда доберутся до НХЛ. Международные федерации сдались быстро, и российские спортсмены — персоны нон-грата на любых соревнованиях.