Исключив Россию из всех турниров, ИИХФ загнала себя в тупик. Объясняем, почему

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

«Авангард» начал второй раунд с крупной победы над «Металлургом» в Магнитогорске. Уже к концу первого периода все было ясно. Даже гол Брэндона Лайпсика при счете 0:4 ничего не изменил, тут же хозяев пропустили пятую шайбу и начали ждать сирену. Понятно раздражение Ильи Воробьева, который напомнил, что у соперника есть железное правило: «если ты упал в столкновении, то жди пока к тебе не прибежит врач». И, конечно, пятиминутное удаление сыграло свою роль. Кроме того, Джош Карри — игрок первого звена, а когда у тебя в ударной тройке на 11 секунде игры появились проблемы, то тяжело потом перегруппироваться.

Но ведь дело не только в большом штрафе. Напомним, что в таком большинстве подмосковный клуб забросил только одну шайбу, а уже на пятой минуте удалился Алексей Емелин. Вторая шайба организована при игре «четыре на четыре». Так что фол легионера — часть проблемы, но не основная. К сожалению, очень слабо сыграл Василий Кошечкин. Чего-то такого стоило было ожидать от голкипера, который остался один в команде, может быть, и хорошо, что срыв произошел в первой игре, когда в серии еще не все потеряно. И во время сезона ветеран проводил такие слабые матчи. Бывает, особо волноваться не стоит, если в следующих играх Кошечкин вернется на свой уровень. Но теперь Илья Воробьев точно знает, что у него нет сменщика. Иван Налимов вышел и действовал настолько ужасно, что Василия теперь будут ставить в состав даже больным.

Не очень хорошо, что магнитогорцы так легко развалились от первой проблемы. Настораживают и действия защитника Линуса Хульстрема. На Олимпиаде швед был в основном составе, но как и Артем Минулин ни разу не появился на льду. И, кажется, неспроста. В целом же, снова проявился один недостаток «Металлурга», который еще приметили в сезоне. Когда надо работать и пахать, а каждую шайбу вырывать зубами, у команды возникают проблемы.

Сенсация

Любые прогнозы по поводу игры «Спартака» могли быть только случайными. Никогда ранее команда не попадала в такую ситуацию, когда нужно было проводить серьезный официальный матч через два месяца простоя. Можно сравнить с летним периодом, но к сезону клуб подходит с серией из десяти выставочных матчей, да и все соперники примерно в равном положении. А у СКА за плечами четыре победы над минским «Динамо», отдыхали они не так долго. Но команда Бориса Миронова сенсационно победила, даже разгром «Металлурга» в Магнитогорске ушел в тень. Неужели ребята так соскучились по игре?

Только отчасти. Конечно, спартаковцы смотрелись довольно солидно, учитывая все обстоятельства. Но такого количества безобразных ошибок со стороны игроков СКА никто вспомнить не может. Провалился Ларс Юханссон, пустивший «бабочку» от Егора Савикова. Удивительные ляпы совершили два надежных защитника Микко Лехтонен и Мэтт Робинсон. Если уж они теряли шайбу на ровном месте, то с остальных какой спрос? Как и в первой игре дня, команда потеряла уверенность в себе. А некоторые форварды оказались не готовы к матчу. Валентин Зыков провел на льду меньше двух минут, но при нем команда пропустила, а сам игрок удалился, когда ситуация этого не требовала. Сказалась и травма Йоонаса Кемппайнена. Леонид Комаров в первом звене с Андреем Кузьменко и Антоном Бурдасовым — плохая идея.

Но и «Спартак» сыграл здорово. Борис Миронов признавался, что совершенно не понимает, в какой форме его команда, но на каждой тренировке он старался сделать так, чтобы хотя бы какие-то базовые вещи были доведены до автоматизма. И настрой сыграл свою роль. Отличный матч красно-белых, пусть дальше будет непросто.

Протесты

Попытки ФХР вернуть сборную России на чемпионат мира, а также на все молодежные соревнования, обречены на провал. Это не значит, что иски в спортивный арбитражный суд не стоит подавать, но никакого результата не будет. К международному праву ситуация не имеет никакого отношения, но при этом все прекрасно понимают — справедливость в таком вопросе невозможна. Все это похоже на отлучении от мирового спорта в разные годы ЮАР или Сербии. Теперь известно, что сборную России на взрослом чемпионате заменит команда Франции.

Между прочим, это серьезный удар для организаторов проведения турнира. Наша команда должна была играть в Хельсинки, а только российские зрители скупали все самые дорогие билеты — не всякий француз знает, что есть такой вид спорта. Интересует ответ и на еще один вопрос. Как организаторы поступят в следующем сезоне, когда ситуация в мире изменится? Или Россия должна будет подниматься наверх с самого дна, а на это ведь понадобится три года. Мы что будем играть с Сингапуром, Малайзией и Кувейтом через год? Или кого-то выгонят из элиты?

И уж совсем непонятно жесткое решение по молодежным и юниорским сборным. Между прочим, молодежный чемпионат мира должен был пройти в январе, но тогда безголовые организаторы не справились. И наша команда должна участвовать в летнем первенстве, закон обратной силы не имеет. Наказывают за то, что в ИИХФ не может организовать соревнования. Довольно глупо. Печально и то, что международная федерация борется с юниорами, исключая их из главного турнира сезона. Мальчишки-то чем провинились? Сделайте тогда нейтральный статус, как у теннисистов. Но то, что в ИИХФ теперь работает очень слабый президент, мы убедились задолго до мартовских событий. Иски в арбитраж не принесут никакого результата.