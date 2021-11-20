Еще один российский вратарь уехал в финскую лигу. Почему наши вратари все чаще выбирают Европу?

Из «Магнитки» — в финскую лигу

Артем Загидулин, вернувшись из системы «Калгари» в «Металлург», попал в сложную ситуацию. Вратарь долгое время скучал без практики, ждал предложений из Северной Америки, но ничего не получил и взял билет в родной Магнитогорск. Перезапустить карьеру дома — разумный шаг, вот только в «Металлурге» Артему пришлось конкурировать с Василием Кошечкиным и Юхой Олкинуорой. Подвинуть обоих — практически нереальная задача. Тем более когда «Магнитка» набрала отличный ход, основные голкиперы держат уровень, а ты приехал растренированный.

По сюжету фильма «Загидулин в Калгари» понимаешь, что «Флэймз» верили в магнитогорского воспитанника и дали ему шанс пробиться в основу. Артема приглашали в тренировочный лагерь и «пузырь», где он пробыл с командой весь постковидный плей-офф-2020. Подпускали (пусть отчасти и вынужденно) к основе в прошлом сезоне. Голкипер даже вышел на замену в матче с «Оттавой» и отразил 9 бросков из 11 за 28 минут. Однако Артем новую высоту не взял. «Калгари» выбрал путь развития с другими вратарями. Например, подписал 20-летнего Даниила Чечелева — а Загидулин вернулся в Россию.

В «Металлурге» Артем сначала работал с тренером вратарей Клеменом Мохоричем. Мне удалось посмотреть их занятия — словенец реально гонял голкипера. Но какими бы серьезными ни были упражнения, обрести уверенность и перезагрузиться без практики невозможно. Артем провел за «Магнитку» три матча, и только один — целиком. Статистка голкипера — кошмарная. Даже когда он только заходил в КХЛ (через скрытую аренду в «Куньлунь»), цифры были лучше. Все завершилось тем, что «Металлург» расторг контракт с вратарем, и Артем отправился в финскую лигу. Прозябающий в подвале таблицы «Лукко», который, кстати, год назад стал чемпионом, в четверг вечером объявил о контракте с россиянином до конца сезона.

На одной из пресс-конференций главный тренер «сталеваров» Илья Воробьев произнес фразу со скрытым смыслом. На мой вопрос, планирует ли он отправить Загидулина за практикой в фарм-клуб ВХЛ, Воробьев ответил: «Артем не особо хочет туда ехать, но это уже другая тема». А командировка в «Ермак» — самый логичный выход из ситуации для вратаря. Где, если не в «вышке», он получил бы кучу времени и больше матчей в старте? Полагаю, если бы фарм-клуб базировался в Магнитогорске, Загидулин мог и остаться в команде. Вместо этого за постоянной практикой он отправился в Финляндию, а «сталевары» сохранили права на голкипера в КХЛ.

Российские вратари в Финляндии

Помните, как два года назад мы восхищались, что в полуфиналах Кубка Стэнли сыграло сразу три российских вратаря? Речь о Василевском, Худобине и Варламове. Сейчас ситуация может повториться в финском чемпионате. За последние годы наши голкиперы начали операцию по захвату Liiga. Присоединившийся к «Лукко» Загидулин — уже пятый вратарь, который сыграет в Финляндии в этом сезоне. Среди иностранных вратарей, выступающих в финской лиге, больше всего представителей России.

По разным причинам каждый не смог сыграть в КХЛ и как альтернативу выбрал финский чемпионат. Андрей Кареев отказался сидеть за спиной Юхи Метсолы в «Салавате Юлаеве». Его не устраивало место второго вратаря, а уфимцы не захотели передавать права на голкипера другим клубам. От безысходности Андрей перебрался в ТПС, с которым год назад дошел до финала плей-офф. Сейчас Кареев — абсолютно лучший вратарь финской лиги по всем показателям.

У Станислава Галимова не задались два последних сезона в КХЛ. С весны голкипер искал варианты в России, но не получил устраивающих предложений и договорился с финским «Кярпятом». Двукратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» входит в топ-5 вратарей чемпионата по проценту сейвов, а его команда возглавляет таблицу Liiga. Галимов — безоговорочный первый номер «Кярпята» и не вышел на лед только в двух матчах из 22.

Жеренко конкурирует за место в составе «Ильвеса» со знакомым хабаровским болельщикам Мареком Лангхамером. Повреждение чеха помогло Вадиму получить больше матчей в старте, но рассчитывать, что голкипер, который еще год назад играл в МХЛ, с ходу захватит ворота и вытеснит более опытного коллегу, слишком наивно.

Константин Волков оказался заложником вертикали питерского СКА. Голкипер играл за СКА-1946 и «СКА-Варяги», но не пригодился команде Высшей лиги, уехал в «Сокол», оттуда в «Югру». Спустя три сезона в «вышке» задрафтованный «Нэшвиллом» под 168-м номером голкипер перебрался в Финляндию. Сейчас Волков — бэкап замыкающего таблицу «Эссята».

Российские вратари в финской лиге. Фото «СЭ»

Почему Финляндия?

Финская лига не сильнейшая в Европе. В ней достаточно классных хоккеистов, но по уровню она не превосходит немецкий и швейцарский чемпионаты. Там не платят заоблачных денег, но гарантируют высокие условия для тренировок и не обижают игровым временем, если речь идет о голкиперах-легионерах. Вспомните, что именно из Финляндии в Россию приехали первые тренеры вратарей, которые в том числе помогли развитию нашей школы. Возможность поработать с сильным специалистом — еще одна причина высадки российских вратарей в Liiga. В Финляндию уезжают не за деньгами, а за опытом.

Ни один клуб Высшей лиги не отказался бы от Жеренко, Загидулина, Галимова и тем более Кареева. Другой вопрос, что голкиперы осознанно выбрали финскую лигу. Понижение до ВХЛ — это выстрел себе в ногу. Вернуться оттуда в КХЛ сложнее, чем из первенства Суоми. Дело не в принципе, что все импортное лучше российского. Финский чемпионат выше по уровню мастерства. Недаром их сборная традиционно формирует костяк на чемпионаты мира из местного первенства. А на двух последних турнирах финны доходили до финала. Вам напомнить, на какой стадии завершился ЧМ для России?

Финны уважительно относятся к легионерам. Средние зарплаты в лиге меньше, чем в КХЛ, но денег, которые платят иностранцам, хватает для достойной жизни. Инфраструктура, условия для тренировок и быта — создано все для того, чтобы человек не беспокоился и занимался любимым делом. Клуб поможет с квартирой и автомобилем. Дорога между городами занимает не больше четырех часов. Для состоявшихся вратарей это важный аргумент. Возможно, молодым полезно пройти школу Высшей лиги, поколесить на автобусах и проникнуться колоритом старых дворцов. Опытным хоккеистам мириться с такими условиями, когда нашлась привлекательная альтернатива, ни к чему. Сам хоккей более открытый, хватает юных талантов, использующих Liiga как трамплин в Северную Америку.

Разобравшись в условиях, не возникает вопроса, почему российские вратари начали захват финской лиги. Те, кто по разным причинам не пригодился в КХЛ, перезагружаются в чемпионате Суоми. Перед глазами пример Александра Георгиева, выбравшегося транзитом через ТПС в «Рейнджерс». Настолько оптимистичных перспектив Загидулину и тому же Галимову не светит, но не исключаю, что следующий сезон оба начнут в КХЛ. А возможно, кто-то из «финской пятерки» подпишется в России до дедлайна. Например, за Кареевым давно присматривают топ-клубы, но все упирается в права на игрока, которыми по-прежнему владеет «Салават».