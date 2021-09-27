Защитник Ватанен продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. К игроку был интерес в КХЛ
15:58
Швейцарский «Серветт» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сами Ватаненом. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2021/22.
В минувшем сезоне 30-летний Ватанен играл за «Нью-Джерси» и «Даллас» в НХЛ. Всего он провел 39 игр в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) баллов.
Ранее сообщалось, что финский защитник может продолжить карьеру в КХЛ.
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