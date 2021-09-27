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Защитник Ватанен продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. К игроку был интерес в КХЛ

15:58
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Швейцарский «Серветт» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сами Ватаненом. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне 30-летний Ватанен играл за «Нью-Джерси» и «Даллас» в НХЛ. Всего он провел 39 игр в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) баллов.

Ранее сообщалось, что финский защитник может продолжить карьеру в КХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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