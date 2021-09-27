Защитник Ватанен продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. К игроку был интерес в КХЛ

Швейцарский «Серветт» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сами Ватаненом. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2021/22.

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Le Gen?ve-Servette Hockey Club est heureux d'annoncer la signature de ???? ??????? (30 ans) jusqu'au terme de la saison.



Le d?fenseur finlandais d?barque aujourd'hui aux Vernets ??https://t.co/2RHnQY0Sc8 — Gen?ve-Servette HC (@officialGSHC) September 27, 2021

В минувшем сезоне 30-летний Ватанен играл за «Нью-Джерси» и «Даллас» в НХЛ. Всего он провел 39 игр в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) баллов.

Ранее сообщалось, что финский защитник может продолжить карьеру в КХЛ.