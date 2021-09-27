Темнокожий игрок «Флориды» прокомментировал проявление расизма в чемпионате Украины

Форвард «Флориды» Энтони Дюклер поделился мнением об инциденте, который произошел в матче чемпионата Украины между «Кременчуком» и «Донбассом».

Нападающий «Кременчука» Андрей Денискин был удален до конца матча за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста соперника Джейлена Смерека. На 36-й минуте матча Денискин изобразил руками как он поедает банан.

«Удивлен ли я? Нет. Это все еще большая проблема в этой игре. Не могу дождаться, чтобы услышать наказание. Многое поставлено на карту для будущего этой игры», — написал Дюклер в Twitter.

Am I surprised? No. This is still a huge issue in this game. Can't wait to hear this punishment, a lot on the line for the future of this game. https://t.co/DX86RzbeCJ — Anthony Duclair (@aduclair10) September 27, 2021

Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. В отношении него было открыто дисциплинарное дело.