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Темнокожий игрок «Флориды» прокомментировал проявление расизма в чемпионате Украины

12:53
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Форвард «Флориды» Энтони Дюклер поделился мнением об инциденте, который произошел в матче чемпионата Украины между «Кременчуком» и «Донбассом».

Нападающий «Кременчука» Андрей Денискин был удален до конца матча за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста соперника Джейлена Смерека. На 36-й минуте матча Денискин изобразил руками как он поедает банан.

«Удивлен ли я? Нет. Это все еще большая проблема в этой игре. Не могу дождаться, чтобы услышать наказание. Многое поставлено на карту для будущего этой игры», — написал Дюклер в Twitter.

Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. В отношении него было открыто дисциплинарное дело.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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