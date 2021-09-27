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ИИХФ выступила с заявлением относительно поступка украинского хоккеиста

16:10
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) осудила поведение нападающего украинского «Кременчука» Андрея Денискина.

По зоду матча Денискин изобразил, как он поедает банан. Жест был обращен к темнокожему игроку «Донбасса» Джейлену Смереку из США.

«ИИХФ решительно осуждает поведение Андрея Денискина. Такое поведение противоречит культуре нашего спорта. Это прямое нарушение наших моральных принципов и этических норм. Мы инициируем расследование, дабы искоренить подобные проявления нетерпимости в будущем», — заявил новый президент ИИХФ Люк Тардиф.

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Иван Шитик все материалы автора

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