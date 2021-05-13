Брагин: «Планируем, что в следующем матче в воротах сыграет Федотов»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча с командой Финляндии (1:4) на «Чешских играх» в рамках Евротура.

— Первый период мы сыграли неважно, второй провели намного лучше — имели хорошие моменты. В третьем сравняли, но необязательные голы привели к поражению. Старались вытащить игру в формате «шесть на пять», но не получилось. Игра с чехами за первое место будет очень показательна — после нее уже будем определяться с игроками, которые поедут на чемпионат мира.

Планируем, что в следующем матче сыграет Иван Федотов. После матча с чехами будем смотреть, кто начнет чемпионат мира.

Григоренко прилетел в хорошем состоянии и настроении. Завтра посмотрим на его готовность. Вообще планируем, что он сыграет с чехами. Думаю, что все остальные энхаэловцы приедут в Ригу. Толчинский еще болеет — у него серьезная простуда. По нему еще будем принимать решение.

Матч Чехия — Россия состоится в субботу, 15 мая. Начало встречи — в 16.00 (мск).

(Иван Богун)