Шугаев: «Вызов в сборную получился супернеожиданным»

Голкипер сборной России Дмитрий Шугаев подвел итоги матча со сборной Финляндии (0:3) на Кубке Карьяла.

— Эмоции от дебюта только положительные. Рад, что меня вызвали в сборную и дали сыграть. Жаль, что не удалось победить. Сейчас у нас есть день паузы: потренируемся, посмотрим видео, разберем ошибки и будем готовиться дальше.

Вызов в сборную получился супернеожиданным. После игры с «Металлургом» я уехал домой в Ярославль, там переночевал и уже утром мне сообщили, что пришел вызов в сборную. Пришлось ехать в Череповец. Но хорошо, что так получилось. Пока получил вещи с номером Тимура Билялова, но мне все равно под какими цифрами играть. Да, щитки у меня немного не вписываются в цветовую гамму, но ничего страшного — так бывает.

С Разиным не удалось поговорить перед матчем, но я уже видел новость о том, что он стал консультантом. Очень рад за Андрея Владимировича. Он проделывает большую работу в клубе, и заслужил эту должность.

Меня предупреждали, что будет очень быстрая игра, что финны очень много давят и бросают. Был готов к этому, хотя по началу все равно было немного тяжело — где-то волновался, где-то много лишних движений делал. В целом мы сыграли неплохо, но удаления сломали нам игру, — отметил Шугаев.