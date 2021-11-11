Мичков: «Не чувствую давления после побитых рекордов Овечкина и Третьяка»

Нападающий сборной России Матвей Мичков подвел итоги матча со сборной Финляндии (0:3) на Кубке Карьяла.

— Спасибо тренерам, что дали шанс дебютировать за национальную команду. Первую смену начал с броска, поэтому дальше уже было полегче. Но мы сегодня проиграли. Будем делать выводы и двигаться дальше, добавлять от матча к матчу.

Готовились к такому хоккею. Финны — взрослая играющая команда. У них многие ребята играют в КХЛ, многие уже знакомы. Сегодня они сыграли здорово: забили свои моменты, реализовали большинство.

Не чувствую давления после побитых рекордов Овечкина и Третьяка. В этой команде собраны кандидаты и на Олимпиаду, и на МЧМ. Всегда приятно повариться с такими ребятами. Это большой опыт для меня, — сказал Мичков.

Форвард, возраст которого — 16 лет, 11 месяцев и 2 дня, стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, превзойдя рекорд Александра Овечкина (17 лет, 11 месяцев и 15 дней).

Кроме того, Мичков стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе взрослой национальной команды, в истории всего отечественного хоккея. Он обошел Владислава Третьяка, дебютировавшего в сборной СССР в 17 лет, 7 месяцев и 8 дней.