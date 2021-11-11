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Олимпийская сборная России проиграла Германии, ведя со счетом 2:0

11 ноября, 23:56
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Олимпийская сборная России провела стартовый матч на товарищеском турнире Кубок Германии. Россияне уступили со счетом 3:4.

Отметим, что к 8-й минуте первого периода российская команда выигрывала со счетом 2:0, но потом пропустила четыре гола подряд.

В составе российской команды шайбами отметились Максим Грошев, Максим Цыплаков и Максим Соркин.

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Иван Шитик все материалы автора
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