Олимпийская сборная России проиграла Германии, ведя со счетом 2:0
11 ноября, 23:56
Олимпийская сборная России провела стартовый матч на товарищеском турнире Кубок Германии. Россияне уступили со счетом 3:4.
Отметим, что к 8-й минуте первого периода российская команда выигрывала со счетом 2:0, но потом пропустила четыре гола подряд.
В составе российской команды шайбами отметились Максим Грошев, Максим Цыплаков и Максим Соркин.
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