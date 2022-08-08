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Сегодня, 16:31

Михаил Анисин может продолжить карьеру в белорусском «Металлурге»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в «Металлурге» из Жлобина, утверждает Telegram-канал «Хоккейная варка».

Игрок уже прилетел в Белоруссию и прибыл в Жлобин.

Накануне появлялась информация, что Анисин может стать игроком «Хумо».

Напомним, Михаил Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо» и был лучшим снайпером того розыгрыша, забив 16 голов в плей-офф.

Источник: https://t.me/hcvarka/316
Михаил Анисин
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