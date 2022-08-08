Михаил Анисин может продолжить карьеру в белорусском «Металлурге»

Нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в «Металлурге» из Жлобина, утверждает Telegram-канал «Хоккейная варка».

Игрок уже прилетел в Белоруссию и прибыл в Жлобин.

Накануне появлялась информация, что Анисин может стать игроком «Хумо».

Напомним, Михаил Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо» и был лучшим снайпером того розыгрыша, забив 16 голов в плей-офф.