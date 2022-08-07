Михаил Анисин будет выступать в чемпионате Казахстана
В следующем сезоне нападающий Михаил Анисин будет выступать в чемпионате Казахстана за «Хумо», сообщает Шайба.kz.
34-летний хоккеист уже защищал цвета ташкентского клуба в сезоне-2019/2020.
Напомним, Михаил Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо» и был лучшим снайпером того розыгрыша, забив 16 голов в плей-офф.
В сезоне-2016/17 форвард провел 19 игр в составе карагандинской «Сарыарки».
Источник: https://shaiba.kz/news/748577
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