Михаил Анисин будет выступать в чемпионате Казахстана

В следующем сезоне нападающий Михаил Анисин будет выступать в чемпионате Казахстана за «Хумо», сообщает Шайба.kz.

34-летний хоккеист уже защищал цвета ташкентского клуба в сезоне-2019/2020.

Напомним, Михаил Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо» и был лучшим снайпером того розыгрыша, забив 16 голов в плей-офф.

В сезоне-2016/17 форвард провел 19 игр в составе карагандинской «Сарыарки».