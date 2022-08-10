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Сегодня, 15:15

Форвард сборной Чехии Яшкин в шутку заявил, что Ягр никогда не завершит карьеру

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Яромир Ягр.
Фото Global Look Press

Новичок СКА Дмитрий Яшкин рассказал, как обстоят дела у легенды чешского и мирового хоккея Яромира Ягра.

— Политическими заявлениями не отметился только Ягр. Когда он планирует завершить карьеру?

— Дай бог, что никогда (смеется). Он активно занимается своей командой «Кладно». Яромир объявил, что пока жив его отец, будет тащить на себе клуб. Ягр должен к Новому году вернуться на лед и сыграть. У него очень большая любовь к хоккею, а команда и город зависят от него. Яромир так и сказал, «что если не я, то кто?». Он пытается найти спонсоров и сделать «Кладно» конкурентноспособным клубом.

— Александр Овечкин в свое время активно рекомендовал вас в «Динамо». Огорчился, узнав о вашем переходе?

— Мы с ним общаемся. Он понимает, почему я принял решение перейти в СКА, и пожелал мне удачи.

50-летний Ягр выступает за чешский «Кладно» с сезона-2017/18. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (8+11) очков в 43 матчах за команду.

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Дмитрий Яшкин
Яромир Ягр
Хоккей
Сборная Чехии по хоккею
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