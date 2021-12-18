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Кожевников: «Замечательно играли. Если НХЛ не поедет на Игры, нам есть кем заменить ребят»

18:55
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру сборной России в матче Кубка Первого канала с Чехией (5:2).

«Замечательно играли. Компактно, комбинационно. Смотреть на эту сборную приятно. Тренерский штаб здорово работает, — цитирует «Чемпионат» Кожевникова. - Правда, очень приятно. Если НХЛовцев не будет, то план Б работает. Нам есть кем заменить ребят из НХЛ, если Игры будут без них. Гусев отдаёт передачи, но еще не в форме. Когда наберёт её, будет творить чудеса. Пока не показывает того, что умеет делать. Тренерский штаб решит, готов ли он и Григоренко к поездке на Игры, если там будет НХЛ. Туда и Шипачев может попасть».

Россия сохраняет первое место на домашнем этапе Евротура. В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4549751-kozhevnikov-zamechatelno-igrali-esli-nhl-ne-poedet-na-igry-nam-est-kem-zamenit-rebyat.html

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Роман Шишов все материалы автора
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