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Игрок сборной Чехии заразился коронавирусом перед Кубком Первого канала

16:37
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Нападающий сборной Чехии Милан Гулаш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

При этом тесты остальных хоккеистов дали отрицательные результаты.

Кубок Первого пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. Чехи встретятся с командами Финляндии (Прага, 16 декабря), России (18 декабря) и Швеции (19 декабря).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное