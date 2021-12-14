Игрок сборной Чехии заразился коронавирусом перед Кубком Первого канала
16:37
Нападающий сборной Чехии Милан Гулаш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.
При этом тесты остальных хоккеистов дали отрицательные результаты.
Кубок Первого пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. Чехи встретятся с командами Финляндии (Прага, 16 декабря), России (18 декабря) и Швеции (19 декабря).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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