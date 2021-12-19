Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала

Сборная Финляндии, обыграв в овертайме команду России (3:2), стала обладателем Кубка Первого канала, который является третьим этапом Евротура.

Обе команды победили во всех матчах на турнире. В активе России были победы над Канадой (4:3), Швецией (1:0) и Чехией (5:2). Финны в вынесенном матче в Праге обыграли по буллитам чехов (3:2), а затем взяли верх над Канадой (4:1).

Регламент Кубка Первого канала определяет победителя не по набранному количеству очков, а по его проценту. С этого сезона страны-участницы Евротура приняли решение перейти на двухочковую систему, то перед этим матчем у России и Финляндии было по 100 процентов набранных баллов несмотря на то, что матч с Чехией финская сборная выиграла только в серии послематчевых бросков.

Таким образом, по итогам встречи Россия — Финляндия определялся победитель Кубка Первого канала. Автором дубля и победного гола в составе финнов стал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен, который в овертайме убегал на пустые ворота, но его сбил с ног Вячеслав Войнов. Судьи засчитали взятие ворот.

В составе сборной России шайбы забросили Артем Минулин и Войнов. У Финляндии также отличился Валттери Марела.