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Сегодня, 09:18

Беспалов рассказал о жизни во Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Ниццы» Никита Беспалов рассказал о жизни во Франции.

«По достопримечательностям: с одной стороны море, с другой — горы, фонтаны, детские площадки, парки. Для семьи тут очень комфортная жизнь Собор святителя Николая Чудотворца очень красивый, мы ходили туда семьей. Считается, что он находится на русской земле, поэтому на его территории можно даже расплачиваться рублями по курсу. Когда дали первую квартиру, там обнаружились тараканы, однажды я поймал малюсенького клопа. Вообще, город тут загажен, надо ходить аккуратно, смотреть под ноги, поскольку можно наступить на фекалии, которые оставляют животные. Был бы я мэром, то навел бы тут порядок», — приводит слова Беспалова ТАСС.

35-летний летний голкипер подписал контракт с «Ниццей» в июне 2023 года. Его контракт рассчитан на один сезон.

Ранее хоккеист выступал за «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак». Всего он провел 190 матчей в КХЛ, одержав 63 победы.

Последние два года россиянин провел в составе словацкого «Прешова», где одержал 26 побед в 70 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/19088329
Никита Беспалов
Хоккей
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