Рыбин прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Джонсона от пореза шеи коньком во время матча

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.

«К счастью, в моей карьере не было подобных инцидентов, но вчера я обсуждал смерть Джонсона со своим братом, и вот он был свидетелем опасного случая с порезом от конька, когда играл в Канаде. Один из хоккеистов получил довольно крупный порез щеки», — приводит слова Рыбина RT.

Ранее бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американский форвард Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.