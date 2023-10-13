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Сегодня, 12:33

Барулин — о хоккее в Швеции: «Такого шоу, как у «Фрелунды», я у нас нигде не видел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь шведского «Буроса» Константин Барулин, выступавший ранее за сборную России, рассказал об атмосфере на матчах самой популярной команды Швеции — «Фрелунде».

«Я ходил на матч СХЛ (сильнейшая шведская хоккейная лига) в Гетеборге. В этом городе играет местная команда «Фрелунда», которая считается одной из лучших команд Швеции. Там очень популярен хоккей. Играют, кстати, на старом стадионе, новая арена достраивается. Каждый матч стадион полностью забивается, везде цвета клуба. Такого шоу, как у «Фрелунды» на старом стадионе происходит, я у нас нигде не видел. Все болельщики встают, поют, есть много развлечений. Много детей приходит на матчи», — приводит слова Барулина Legalbet.

Клуб «Фрелунда» является пятикратным чемпионом Швеции. Также команда четыре раза выигрывала хоккейную Лигу чемпионов.

Источник: Legalbet
Константин Барулин
ХК Фрелунда
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