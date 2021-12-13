Гандболистка Корнеева присоединилась к сборной России

Левый полусредний сборной России по гандболу Ирина Корнеева прибыла в расположение команды в Барселоне, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

«Полет прошел хорошо, никаких сложностей не возникло. Чувствую себя тоже отлично. Смотрела все матчи сборной России на чемпионате мира, команда по ходу турнира прибавляет, набирает обороты. Мне очень нравится, как играют девочки, дальше все должно быть еще лучше. Готова помогать сборной, если тренерский штаб доверит место в составе», — сказала Ирина сразу по приезду в отель.

Ранее Корнеева покинула команду из-за сомнительного теста на коронавирус. Вместо нее в сборную России была вызвана ее одноклубница из «Астраханочки» линейный Ксения Закордонская. Дебют 18-летней восемнадцатилетней гандболистки состоялся в матче против Сербии — Закордонская появилась на площадке в втором тайме забросила два мяча.