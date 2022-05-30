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Сегодня, 10:48

Вяхирева заявила, что еще не приняла решение по поводу своего будущего в гандболе

Виктория Кравченко
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Российская гандболистка Анна Вяхирева пока не определилась со своим будущим. Вчера, 29 мая, ее команда «Ростов-Дон» стала победителем чемпионата России.

«Пока не знаю, ничего на эту тему сказать не могу. Но, как все сложится, увидим», — цитирует Вяхиреву ТАСС.

«Ростов-Дон» по сумме двухматчевого противостояния одержал победу над действующим чемпионом ЦСКА и вернул себе титул лучшей команды страны.

Команда из Ростова стала победителем турнира в седьмой раз, ранее клуб выигрывал чемпионат России в 1994, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14766277?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru
Анна Вяхирева
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