Вяхирева заявила, что еще не приняла решение по поводу своего будущего в гандболе

Российская гандболистка Анна Вяхирева пока не определилась со своим будущим. Вчера, 29 мая, ее команда «Ростов-Дон» стала победителем чемпионата России.

«Пока не знаю, ничего на эту тему сказать не могу. Но, как все сложится, увидим», — цитирует Вяхиреву ТАСС.

«Ростов-Дон» по сумме двухматчевого противостояния одержал победу над действующим чемпионом ЦСКА и вернул себе титул лучшей команды страны.

Команда из Ростова стала победителем турнира в седьмой раз, ранее клуб выигрывал чемпионат России в 1994, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.