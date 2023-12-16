Франция сыграет против Норвегии в финале женского чемпионата мира по гандболу

Сборная Франции победила Швецию в полуфинале женского чемпионата мира по гандболу — 37:28.

В финале турнира француженки встретятся с Норвегией, которая обыграла Данию (29:28 ОТ) в другом полуфинальном матче.

Финал женского чемпионата мира Франция — Норвегия состоится 17 декабря и начнется в 21.00 (мск).

Женский чемпионат мира по гандболу-2023 проходит в Дании, Норвегии и Швеции. Финал турнира пройдет на арене «Йюске-банк-боксен» в Хернинге (Дания).