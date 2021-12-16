Шишкарев верит, что Вяхирева скоро начинает скучать по гандболу

Глава федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью по итогам чемпионата мира ответил на вопрос возможно ли возвращение в сборную Анны Вяхиревой, Дарьи Дмитриевой, Ксении Макеевой. Эти спортсменки по разным причинам не смогли выступить на турнире в Испании, на котором сборная России осталась без медалей, уступив норвежкам в четвертьфинале.

— Дарья уже работает в общей группе, и если бы она была сейчас в составе, то команда была бы совсем другой, — считает Шишкарев. — Вы же понимаете, что нам не хватало одного защитника: Лену Михайличенко буквально измучили, она настолько уставала в обороне, что не сумела показать всех своих прекрасных качеств в нападении. Ей просто не хватало сил.

Что касается этих трех гандболисток и Полины Ведехиной, то почему мы должны их вычеркивать? Думаю, через полгода они вернутся. Дай бог, чтобы у Ксюши Макеевой все благополучно разрешилось. Кстати, я по=прежнему навязываюсь ей в крестные отцы. К чемпионату Европы у нас будет уже совершенно другая команда, и те девочки, которые сейчас начинают играть, в том числе и Ксения Закордонская, будут расти на фоне более мастеровитых партнерш.

— А вы с Аней Вяхиревой на связи?

— Да, но подробностей ее жизни рассказывать не имею права. Очень надеюсь, что она действительно начинает скучать по гандболу. Перед нами есть пример Даши: она вернулась к тренировкам с невероятным желанием. Видно, что она хочет играть. И за свой клуб ЦСКА, и это а сборную России, безусловно.

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