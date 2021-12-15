Игрок сборной России Манагарова: «Ключевой момент был при счете 20:22, в дальнейшем все развалилось»

Гандболистка сборной России Юлия Манагарова оценила игру команды в матче 1/4 финала чемпионата мира против Норвегии (28:34).

— Ключевой момент был при счете 20:22, когда мы смогли до одного сократить, в дальнейшем все развалилось.

— Сборная Норвегия показала, что с ней можно было бороться?

— Она ничего нового не показала. Мы не выполнили установку тренера, потому что нам сказали, что они очень много играют через линейного. Наша основная задача была обойти линейного и играть в контратаку, мы этого не сделали. За это мы и получили.

— Опять нелепые ошибки?

— Да, как и всегда в таких матчах! Если со сборной Камеруна мы можем исправить свои оплошности, то такие команды как Норвегия, не прощают глупых ошибок. Мы были ужасны в атаке, не были агрессивны.

— Почему сегодня так мало играли?

— 30 минут своих я отыграла.

— Какое впечатление осталось у вас от турнира, ведь ехали вы на него в качестве темной лошадки?

— Всегда обидно, когда ты проигрываешь. Тем более, когда ты играешь каждую игру, к чему-то идешь, а потом раз, и все это пропадает.

— Можно ли назвать ваш состав неопытным?

— Нет, мы играли с Норвегией таким же составом. Были лучше, поэтому мы их победили. У нас все играют в Лиге чемпионов.