Гандболистка Фомина назвала причины поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира

Гандболистка сборной России Ольга Фомина высказалась о поражении от команды Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по гандболу (28:34).

— Мне очень обидно, потому что мы говорили о двух вещах, которые должны были сделать, но не сделали их. Мы планировали убегать в контратаки и забивать им легкие голы. Хотели обойти линейного и не дать забросить им. Получилось, к сожалению, наоборот. Когда мы проигрывали, они не подпускали нас близко и вели свою игру. Мы боролись до конца, но достичь желаемого результата сегодня не получилось.

— Ключевой момент был при счете 20-22?

— Да, надо было просто сохранять спокойствие, а мы начали зачем-то торопиться.

— Это опыт, о котором вы говорили?

— Да, действительно, это опыт. Хотелось, чтобы он был положительным.

— Что-то положительное можете взять, все-таки новая команда приехала?

— Очень много положительного. Совсем скоро мы начнем лучше чувствовать друг друга. В следующий раз будет лучше, уверена в этом.