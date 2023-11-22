Дарья Дмитриева: «Все немного разочарованы, что России не будет на чемпионате мира»

Гандболистка словенского клуба «Крим» и сборной России Дарья Дмитриева прокомментировала отстранение российских команд от международных турниров.

— Будете чемпионат мира смотреть?

— Какие-то интересные матчи — да.

— Общались ли со словенками? Что они говорят по поводу нашего отсутствия.

— Все немного разочарованы, что хорошего конкурента не будет. Все говорят, что интересно играть против сборной России.

— Как к нашим гандболисток относятся в европейских клубах?

— У меня вообще никаких проблем нет. Никто ничего не говорил. Все наоборот спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово.

В октябре в Международной федерации гандбола (IHF) рассказали, что российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Спортсмены из России не получили wild card для участия в чемпионате мира, на котором была единственная возможность квалифицироваться на Игры.