Дарья Дмитриева: «Все немного разочарованы, что России не будет на чемпионате мира»
Гандболистка словенского клуба «Крим» и сборной России Дарья Дмитриева прокомментировала отстранение российских команд от международных турниров.
— Будете чемпионат мира смотреть?
— Какие-то интересные матчи — да.
— Общались ли со словенками? Что они говорят по поводу нашего отсутствия.
— Все немного разочарованы, что хорошего конкурента не будет. Все говорят, что интересно играть против сборной России.
— Как к нашим гандболисток относятся в европейских клубах?
— У меня вообще никаких проблем нет. Никто ничего не говорил. Все наоборот спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово.
В октябре в Международной федерации гандбола (IHF) рассказали, что российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Спортсмены из России не получили wild card для участия в чемпионате мира, на котором была единственная возможность квалифицироваться на Игры.