Гандбол
Чемпионат мира
Новости Мужчины Женщины
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Россия — Норвегия, ЧМ по гандболу среди женщин: где смотреть матч 1/4 финала

18:00
Гандболистки сборной России. Фото ФГР
Гандболистки сборной России. Фото ФГР
Теги:

Сегодня, 15 декабря, женская сборная сборная России по гандболу проведет матч 1/4 финала чемпионата мира. Соперник — команда Норвегии, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В предварительном раунде российская команда победила Камерун (40:18), Польшу (26:23) и Сербию (32:22).

На групповом этапе россиянки сыграли вничью со Словенией (26:26), обыграли Черногорию (31:25) и уступили Франции (28:33), заняв второе место в группе 1. Норвежки стали первыми в группе 2.

Следить за матчем Россия — Норвегия можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
2
0
Реклама