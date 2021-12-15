Россия — Норвегия, ЧМ по гандболу среди женщин: где смотреть матч 1/4 финала
18:00
Сегодня, 15 декабря, женская сборная сборная России по гандболу проведет матч 1/4 финала чемпионата мира. Соперник — команда Норвегии, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
В предварительном раунде российская команда победила Камерун (40:18), Польшу (26:23) и Сербию (32:22).
На групповом этапе россиянки сыграли вничью со Словенией (26:26), обыграли Черногорию (31:25) и уступили Франции (28:33), заняв второе место в группе 1. Норвежки стали первыми в группе 2.
Следить за матчем Россия — Норвегия можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю