Россия и Китай могут подать заявку на проведение женского чемпионата мира по гандболу
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о планах организации
«Мы думаем о подаче совместной заявки на проведение женского чемпионата мира по гандболу в 2029 или 2031 году», — приводит слова Шишкарева ТАСС.
Отметим, что Россия последний раз проводила ЧМ по гандболу среди женщин в 2005 году. Прошлый турнир проходил в Испании в 2021 году, тогда победу одержала сборная Норвегии.
Источник: https://tass.ru/sport/14272625
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