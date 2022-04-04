Россия и Китай могут подать заявку на проведение женского чемпионата мира по гандболу

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о планах организации

«Мы думаем о подаче совместной заявки на проведение женского чемпионата мира по гандболу в 2029 или 2031 году», — приводит слова Шишкарева ТАСС.

Отметим, что Россия последний раз проводила ЧМ по гандболу среди женщин в 2005 году. Прошлый турнир проходил в Испании в 2021 году, тогда победу одержала сборная Норвегии.